Girls basketball / Walsh Jesuit 43, Archbishop Hoban 32: Warriors clinch North Coast Blue Division title with hard-fought win over Knights

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Published: February 14, 2018 - 9:48 PM | Updated: February 14, 2018 - 11:13 PM
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By Brad Bournival
ABJ/Ohio.com correspondent
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