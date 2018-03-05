Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
High school basketball/Manchester 72, Wellington 57: Confident Panthers earn spot in Division III district final
Published: March 5, 2018 - 10:23 PM | Updated: March 5, 2018 - 11:13 PM
Full Screen Linked Image
By Brad Bournival
ABJ/Ohio.com correspondent
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

High school scores, summaries and schedules — March 5th, 2018 11:13 PM
High school basketball/Manchester 72, Wellington 57: Confident Panthers earn spot in Division III district final March 5th, 2018 10:23 PM
Akron native and former OSU and NFL star Beanie Wells suffering from ‘traumatic brain injury’ March 5th, 2018 4:34 PM
High school girls basketball: Chippewa, Jackson, Norton, St. V-M, Wadsworth set to compete in regional semifinals March 5th, 2018 4:01 PM

THE LATEST

Marla’s 40 shots from beyond the arc on Larry Nance Jr.’s surprising shots, hitting first and much-needed rest Today March 6th, 2018 12:19 AM
High school basketball/Manchester 72, Wellington 57: Confident Panthers earn spot in Division III district final March 5th, 2018 10:23 PM
Kent State men’s basketball: Golden Flashes win 61-59 thriller over Northern Illinois to advance in MAC Tournament March 5th, 2018 10:12 PM
Schools districts hold meetings to address concerns of students and community members March 5th, 2018 9:43 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal