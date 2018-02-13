Ohio.com / Sports / High School / Other / High school basketball/St. Vincent-St. Mary 62, Walsh Jesuit 38: Lunden McDay, Seth Wilson, Scott Walter guide Irish to win over Warriors
Published: February 13, 2018 - 10:34 PM | Updated: February 13, 2018 - 11:16 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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