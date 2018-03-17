Home / Sports / High School / Other / High school basketball/St. Vincent-St. Mary 84, Cleveland Villa Angela-St. Joseph 69: Irish roll to regional title
Published: March 17, 2018 - 6:45 PM | Updated: March 17, 2018 - 6:58 PM
By Tim Rogers
ABJ/Ohio.com correspondent
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