High school basketball/St. Vincent-St. Mary 84, Cleveland Villa Angela-St. Joseph 69: Irish roll to regional title

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Published: March 17, 2018 - 6:45 PM | Updated: March 17, 2018 - 6:58 PM
By Tim Rogers
ABJ/Ohio.com correspondent
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