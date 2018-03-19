Home / Sports / High School / Other / High school basketball: St. Vincent-St. Mary set to face Lexington in Division II state semifinal in Columbus on Friday
Published: March 19, 2018 - 4:21 PM | Updated: March 19, 2018 - 4:30 PM
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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