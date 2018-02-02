Ohio.com / Sports / High School / Other / High school boys basketball / Manchester 42, CVCA 32: Nick Beans, Sam Hettich guide Panthers to a win over Royals
Published: February 2, 2018 - 9:54 PM | Updated: February 2, 2018 - 11:09 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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