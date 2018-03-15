High school boys basketball / St. V-M 57, Revere 41: Irish utilize fast start to advance to a Division II regional final

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Published: March 15, 2018 - 10:34 PM | Updated: March 15, 2018 - 11:13 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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