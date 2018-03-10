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High school girls basketball/Elyria Catholic 46, Chippewa 36: Chipps come up short in Division III regional final
Published: March 10, 2018 - 4:39 PM
By Henry Palattella
ABJ/Ohio.com correspondent
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