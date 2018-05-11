High school softball / Norton 8, St. Vincent-St. Mary 7 (8): Lexi Gable’s eighth-inning single lifts Panthers over Irish for Division II sectional title

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Norton center fielder Sarah Shearer looks to field a grounder sent up the middle during the second inning of their softball game against St. Vincent St. mary at Norton High School on Friday. (Jeff Lange/ABJ/Ohio.com correspondent)
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Panthers Kaitlyn Cowx (right) gets under an infield pop fly to end the top of the first inning of their softball game against St. Vincent St. Mary at Norton High School on Friday. (Jeff Lange/ABJ/Ohio.com correspondent)
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Norton's Sarah Shearer (bottom) slides safely into home plate as St. Vincent St. Mary catcher Paige Boggs tags with an empty mitt during the sixth inning of their softball game at Norton High School on Friday. (Jeff Lange/ABJ/Ohio.com correspondent)
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St. Vincent St. mary left fielder Ashley Wojcik fails to get under a fly ball as Norton scores to end the game in the eighth inning at Norton High School on Friday. (Jeff Lange/ABJ/Ohio.com correspondent)
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Norton pitcher Maddy Tatka celebrates after a strikeout during the seventh inning of their softball game against St. Vincent St. Mary at Norton High School on Friday. (Jeff Lange/ABJ/Ohio.com correspondent)
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Panthers' Kaitlyn Cowx (right) reacts after St. Vincent St. Mary base runner Paige Boggs was called safe at second during the third inning of their softball game at Norton High School on Friday. (Jeff Lange/ABJ/Ohio.com correspondent)
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Panthers' Jordan Bird (left), Maddy Tatka and Kaitlyn Cowx celebrate as Norton ties the game during the seventh inning against St. Vincent St. Mary at Norton High School on Friday. (Jeff Lange/ABJ/Ohio.com correspondent)
By Fred Cay
ABJ/Ohio.com correspondent
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