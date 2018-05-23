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High school softball / Perry 11, Brunswick 0 (5): Payton Gottshall pitches Panthers into Division I regional final
Published: May 23, 2018 - 8:55 PM | Updated: May 23, 2018 - 9:23 PM
By Brad Bournival
ABJ/Ohio.com correspondent
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