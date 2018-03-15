Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Division I girls basketball state scouting report
Published: March 15, 2018 - 1:15 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Division I girls basketball state scouting report Updated March 15th, 2018 1:15 PM
High school scores, summaries and schedules — March 14th, 2018 9:44 PM
High school boys basketball / Copley 75, Jackson 58: Brian Roberts Jr. leads Indians to a victory in Division I regional semifinal March 14th, 2018 9:36 PM
Canton McKinley junior Kierstan Bell named Ohio Ms. Basketball March 14th, 2018 6:44 PM

THE LATEST

Malley’s rolls out limited-edition chocolate-covered pickles for St. Patrick’s Day, pickles available at noon Friday at stores Updated March 15th, 2018 1:10 PM
Hattie Larlham to remain independent agency Updated March 15th, 2018 12:29 PM
Wadsworth honored for electric reliability Updated March 15th, 2018 12:20 PM
Radio giant iHeartMedia files bankruptcy plan to reduce debt Today March 15th, 2018 12:05 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal