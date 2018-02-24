Ohio.com / Sports / High School / Suburban League / Division I girls state swimming: North Canton Hoover senior Amanda Palutsis wins three titles; Brecksville’s Hannah Bach, Brunswick’s Felicia Pasadyn also earn crowns
Published: February 24, 2018 - 10:13 PM | Updated: February 24, 2018 - 11:26 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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