High school baseball / Stow 4, Twinsburg 3: Colin Harris, Brett Rhodes, Drew Bradley lead Bulldogs to victory over Tigers

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Published: April 20, 2018 - 9:22 PM | Updated: April 20, 2018 - 10:20 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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