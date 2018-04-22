High school baseball / Wadsworth 3, Green 2: Grizzlies begin big week with win over Bulldogs

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Published: April 22, 2018 - 7:06 PM | Updated: April 22, 2018 - 8:14 PM
By Brad Bournival
ABJ/Ohio.com correspondent
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