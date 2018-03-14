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High school boys basketball / Copley 75, Jackson 58: Brian Roberts Jr. leads Indians to a victory in Division I regional semifinal
Published: March 14, 2018 - 9:36 PM | Updated: March 14, 2018 - 10:06 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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