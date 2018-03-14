Home / Sports / High School / Suburban League / High school boys basketball / Copley 75, Jackson 58: Brian Roberts Jr. leads Indians to a victory in Division I regional semifinal
Published: March 14, 2018 - 9:36 PM | Updated: March 14, 2018 - 10:06 PM
-
1/13
-
2/13
-
3/13
-
4/13
-
5/13
-
6/13
-
7/13
-
8/13
-
9/13
-
10/13
-
11/13
-
12/13
-
13/13
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DTEVWRUxBTkQ6IFRoZSBDb3BsZXkgYm95cyBiYXNrZXRiYWxsIHRlYW0gY29udGludWVkIGl0cyByZXZlbmdlIHRvdXIgV2VkbmVzZGF5IG5pZ2h0IHdpdGggSmFja3NvbiBiZWluZyB0aGUgbGF0ZXN0IGZvZSB0byBzdGFuZCBpbiBpdHMgd2F5LjwvcD4KPHA+U2VuaW9yIEJyaWFuIFJvYmVydHMgSnIuIGFuZCB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgQ29wbGV5IHN0YXJ0aW5nIGZpdmUgb3BlbmVkIHRoZSBldmVuaW5nIHdpdGggaG90IHNob290aW5nIGFuZCBuZXZlciBsZXQgdXAgZW4gcm91dGUgdG8gYSA3NS01OCB3aW4gaW4gYSBEaXZpc2lvbiBJIHJlZ2lvbmFsIHNlbWlmaW5hbCBhdCBDbGV2ZWxhbmQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSYjODIxNztzIFdvbHN0ZWluIENlbnRlci48L3A+CjxwPkNvcGxleSAoMjEtNikgd2lsbCBtZWV0IFNvbG9uICYjODIxMjsgYW4gODMtNzYgd2lubmVyIG92ZXIgU2hha2VyIEhlaWdodHMgaW4gV2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3Mgc2Vjb25kIGdhbWUgJiM4MjEyOyBpbiBhIHJlZ2lvbmFsIGZpbmFsIGF0IDQgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhdCBDU1UuIEphY2tzb24gZmluaXNoZWQgMTktNyBhZnRlciB3aW5uaW5nIHRoZSBEaXZpc2lvbiBJIHN0YXRlIHRpdGxlIGxhc3Qgc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+SmFja3NvbiBqb2lucyBXYWxzaCBKZXN1aXQgYW5kIFN0b3cgYXMgdGVhbXMgdGhhdCBiZWF0IENvcGxleSBpbiB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24gYW5kIHRoZW4gbG9zdCB0byB0aGUgSW5kaWFucyBpbiB0aGUgdG91cm5hbWVudC48L3A+CjxwPlRoZSBJbmRpYW5zJiM4MjE3OyBvdGhlciBwb3N0c2Vhc29uIHdpbnMgYXJlIG92ZXIgS2VudCBSb29zZXZlbHQgYW5kIEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7T3VyIGRpc3RyaWN0IHByZXBhcmVkIHVzIGZvciB0aGlzIGdhbWUsJiM4MjIxOyBDb3BsZXkgY29hY2ggTWFyayBEZW50ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgaGFkIHRocmVlIHJlYWxseSBoYXJkIGdhbWVzLCBhdCBXYWxzaCBhbmQgdGhlbiB3ZSBoYWQgdG8gcGxheSBTdG93IGFuZCBIb2JhbiBbYXQgQmFyYmVydG9uXS4gV2UgdGhvdWdodCB3ZSBrbmV3IEphY2tzb24mIzgyMTc7cyBzdHVmZiBiZWNhdXNlIHdlIGhhdmUgcGxheWVkIHRoZW0gdGhlIGxhc3QgY291cGxlIG9mIHllYXJzLiBJIHRob3VnaHQgd2Ugd2VyZSBpbiBhIHNpdHVhdGlvbiB3aGVyZSB3ZSBraW5kIG9mIGtuZXcgd2hhdCB0aGV5IHdlcmUgZ29pbmcgdG8gcnVuLCBidXQgdWx0aW1hdGVseSBwbGF5ZXJzIGhhdmUgdG8gbWFrZSB0aGUgcGxheXMgYW5kIEkgYW0gZm9ydHVuYXRlIHRvIGhhdmUgYSBwb2ludCBndWFyZCBsaWtlIFtSb2JlcnRzXSBuZXh0IHRvIG1lIHRvIHJ1biBpdC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Sb2JlcnRzLCBhIDUtZm9vdC04IHNlbmlvciwgZmluaXNoZWQgdGhlIG5pZ2h0IHdpdGggMjQgcG9pbnRzLCBmaXZlIGFzc2lzdHMsIGZvdXIgcmVib3VuZHMgYW5kIHRocmVlIGFzc2lzdHMuIFRoZSBJbmRpYW5zIGFsc28gcmVjZWl2ZWQgZG91YmxlLWZpZ3VyZSBzY29yaW5nIGZyb20gc2VuaW9ycyBJc2FpYWggUm9nZXJzICgxNSBwb2ludHMsIDEwIHJlYm91bmRzKSwgQWFtaXIgU29sb21vbiAoMTUgcG9pbnRzKSBhbmQgQW50aG9ueSBEZW50ZSAoMTEgcG9pbnRzKSBhbmQganVuaW9yIFNhbSBFbWljaCAoMTAgcG9pbnRzKS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGUgYmFsbCBtb3ZlbWVudCwgdGhlIHNoYXJpbmcgb2YgdGhlIGJhbGwgYW5kIHRoZSBjb21tdW5pY2F0aW5nIG9uIGRlZmVuc2UgaGFzIGJlZW4gcGhlbm9tZW5hbCwmIzgyMjE7IE1hcmsgRGVudGUgc2FpZC48L3A+CjxwPlNlbmlvciBFdGhhbiBTdGFuaXNsYXdza2kgcGFjZWQgSmFja3NvbiB3aXRoIDIwIHBvaW50cyBhbmQgZml2ZSBhc3Npc3RzLiBKdW5pb3IgQW50aG9ueSBNYXp6ZW8gKDE1IHBvaW50cykgYW5kIHNlbmlvciBKYXJldCBQYWxsb3R0YSAoMTMgcG9pbnRzLCAxMSByZWJvdW5kcykgYWxzbyByZWFjaGVkIGRvdWJsZSBmaWd1cmVzIGZvciB0aGUgUG9sYXIgQmVhcnMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgaGFkIGEgaGVjayBvZiBhIHllYXIgJiM4MjEyOyAxOS03LCBGZWRlcmFsIExlYWd1ZSBjaGFtcHMsIGRpc3RyaWN0IGNoYW1wcywmIzgyMjE7IEphY2tzb24gY29hY2ggVGltIERlYmV2ZWMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXNlIGd1eXMgW1N0YW5pc2xhd3NraSBhbmQgUGFsbG90dGFdIHdlcmUgcGFydCBvZiB0aGUgc3RhdGUgY2hhbXBpb25zaGlwIGFuZCB0aGF0IGlzIHNvbWV0aGluZyB5b3UgY2FuJiM4MjE3O3QgbmV2ZXIgdGFrZSBhd2F5IGZyb20gdGhlbS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtIYXRzIG9mZiB0byB0aGVtLiBUaGV5IGhhdmUgZ290IGEgZ3JlYXQgdGVhbS4gVGhlaXIgZml2ZSBzdGFydGVycyBhcmUgcHJldHR5IGdvb2QuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+Q29wbGV5IGJ1aWx0IGEgMjktMTkgbGVhZCBhdCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyIGJ5IG1ha2luZyAxMS1vZi0xNCBmaWVsZCBnb2FscywgaW5jbHVkaW5nIDUtb2YtNSBmcm9tIDMtcG9pbnQgcmFuZ2UsIGFuZCAyLW9mLTQgZnJlZSB0aHJvd3MuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgcHVzaGVkIHRoZSBiYWxsIHVwIHRoZSBjb3VydCwgZHJpdmluZyBhbmQga2lja2luZyBpdCBhcm91bmQgdG8gb3VyIHNob290ZXJzLCYjODIyMTsgQW50aG9ueSBEZW50ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgaGF2ZSBmaXZlIHNob290ZXJzIGFyb3VuZCB0aGUgYXJjIHRoYXQgd2UgY2FuIGRyaXZlIGFuZCBraWNrIHRvLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlNvbG9tb24gc2NvcmVkIG5pbmUgcG9pbnRzIGluIHRoZSBvcGVuaW5nIHF1YXJ0ZXIsIFJvZ2VycyBhZGRlZCBzZXZlbiBwb2ludHMgYW5kIERlbnRlIHNjb3JlZCBzaXggcG9pbnRzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGxpa2UgdG8gZ2V0IG91dCBvbiBmYXN0IHN0YXJ0cywmIzgyMjE7IHNhaWQgUm9iZXJ0cywgd2hvIHNjb3JlZCAxMCBwb2ludHMgaW4gYm90aCB0aGUgc2Vjb25kIGFuZCBmb3VydGggcXVhcnRlcnMuICYjODIyMDtXZSBrbm93IHdlIGNhbiBjb250cm9sIHRoZSBwYWNlIHdoZW4gd2UgZ2V0IHRoZSBsZWFkLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZSBJbmRpYW5zIGxlZCA0NS0zMCBhdCBoYWxmdGltZSBhbmQgNTYtNDYgdGhyb3VnaCB0aHJlZSBxdWFydGVycy4gSmFja3NvbiBjdXQgaXRzIGRlZmljaXQgdG8gNTEtNDYgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgd2l0aCBhIDEwLTIgcnVuLCBidXQgQ29wbGV5IGFuc3dlcmVkIHdpdGggYW4gQW50aG9ueSBEZW50ZSAzLXBvaW50ZXIgYW5kIHR3byBmcmVlIHRocm93cyBieSBSb2JlcnRzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoYXQgd2FzIGEgaHVnZSBzaG90LCYjODIyMTsgTWFyayBEZW50ZSBzYWlkIG9mIGhpcyBzb24mIzgyMTc7cyAzLXBvaW50ZXIuICYjODIyMDtIZSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIGJlZW4gYWJsZSB0byBtYWtlIHRoYXQgc2hvdCBpZiB3ZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc3dpbmcgdGhlIGJhbGwgYW5kIG1ha2UgdGhlIHJpZ2h0IHBhc3MuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+Q29wbGV5IG1hZGUgMy1vZi01IGZpZWxkIGdvYWxzIGFuZCAxMi1vZi0xOSBmcmVlIHRocm93IGF0dGVtcHRzIGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSBqdXN0IHN0dWNrIHRvZ2V0aGVyIHRvbmlnaHQgYW5kIHN0YXllZCBwb3NpdGl2ZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgUm9nZXJzLCB3aG8gaGFkIGEgcG93ZXJmdWwgc2xhbSBkdW5rIGluIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyLjwvcD4KPHA+Q29wbGV5IGFsc28gY29tbWl0dGVkIGp1c3QgZm91ciB0dXJub3ZlcnMsIGFuZCBmb3JjZWQgSmFja3NvbiBpbnRvIDE0IHR1cm5vdmVycy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXaGVuZXZlciB0aGV5IHNjb3JlZCB3ZSByZWFsbHkgd2VudCByaWdodCBiYWNrIGF0IHRoZW0sJiM4MjIxOyBFbWljaCBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgaGFkIHJlYWxseSBnb29kIGJhbGwgbW92ZW1lbnQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+TWljaGFlbCBCZWF2ZW4gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zODI5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlICNBQkpWYXJzaXR5IGhpZ2ggc2Nob29sIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwcy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzPC9hPi48L2E+IEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01CZWF2ZW5BQkouIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01CZWF2ZW5BQko8L2E+LjwvYT48L3A+Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wtc3BvdGxpZ2h0LW1hcmNoLTE1LTIiPkhpZ2ggU2Nob29sIFNwb3RsaWdodDogTWFyY2ggMTU8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9oaWdoLXNjaG9vbC9zdWJ1cmJhbi1sZWFndWUvaGlnaC1zY2hvb2wtYm95cy1iYXNrZXRiYWxsLXBldGUtbmFuY2UtY29udGludWVzLXRvLWhhdmUtZnVuLXdpdGgtZmFtaWx5LWVuam95LXN1Y2Nlc3MtYXQtcmV2ZXJlIj5IaWdoIHNjaG9vbCBib3lzIGJhc2tldGJhbGw6IFBldGUgTmFuY2UgY29udGludWVzIHRvIGhhdmUgZnVuIHdpdGggZmFtaWx5LCBlbmpveSBzdWNjZXNzIGF0IFJldmVyZTwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vc3BvcnRzL2hpZ2gtc2Nob29sL2hpZ2gtc2Nob29sLXNjb3Jlcy1zdW1tYXJpZXMtYW5kLXNjaGVkdWxlcy0yNDgiPkhpZ2ggc2Nob29sIHNjb3Jlcywgc3VtbWFyaWVzIGFuZCBzY2hlZHVsZXMg4oCUPC9hPjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj4=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)