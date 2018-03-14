Home / Sports / High School / Suburban League / High school boys basketball: Pete Nance continues to have fun with family, enjoy success at Revere
Published: March 14, 2018 - 4:15 PM
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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