Ohio.com / Sports / High School / Suburban League / High school boys basketball / Tallmadge 58, Revere 51: Matthew Francesconi leads Blue Devils to victory over Minutemen
Published: January 19, 2018 - 10:38 PM | Updated: January 19, 2018 - 11:12 PM
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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