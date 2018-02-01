Ohio.com / Sports / High School / Suburban League / High school boys basketball / Twinsburg 50, Stow 40: Darrell Newsom Jr. scores 24 points to lead Tigers to victory over Bulldogs
Published: February 1, 2018 - 10:46 PM | Updated: February 1, 2018 - 11:53 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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