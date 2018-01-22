Ohio.com / Sports / High School / Suburban League / High school girls basketball / Chippewa 56, Revere 45: Chipps remain undefeated with balanced scoring, pressure defense
Published: January 22, 2018 - 10:08 PM | Updated: January 22, 2018 - 11:22 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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