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High school girls basketball/Wadsworth 39, Strongsville 27: Grizzlies corral Mustangs, earn berth in Division I state tournament
Published: March 9, 2018 - 10:23 PM
By Henry Palattella
ABJ/Ohio.com correspondent
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