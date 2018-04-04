Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
High school roundup:
Published: April 4, 2018 - 11:13 PM
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Sports news roundup, April 5: Water polo coach accused of molesting girls April 4th, 2018 11:22 PM
High school roundup: April 4th, 2018 11:13 PM
MLB roundup: White Sox beat Blue Jays 4-3; Yankees defeat Rays 7-2 April 4th, 2018 11:12 PM
Indians: Matchups for upcoming games April 4th, 2018 11:12 PM

THE LATEST

Things to Do, April 5: Iyanla Vanzant; symphonic Led Zeppelin; UA dance program April 4th, 2018 10:48 PM
Used car deals in 2017 create record-high sales April 4th, 2018 7:41 PM
USC quarterback Sam Darnold visits Browns headquarters April 4th, 2018 6:20 PM
J.M. Smucker to buy Rachael Ray Nutrish for nearly $2 billion; exploring possible sale of Pillsbury, other baking brands April 4th, 2018 6:18 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal