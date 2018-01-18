High school roundup: Cassie Dario leads Ellet to 44-29 win over North in City Series girls basketball

Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPkdpcmxzIGJhc2tldGJhbGw8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkVsbGV0IDQ0LCBOb3J0aCAyOTwvcD4KPHA+U2VuaW9yIENhc3NpZSBEYXJpbyBzY29yZWQgMTIgcG9pbnRzLCBoYWQgbmluZSBzdGVhbHMgYW5kIGhhZCBzaXggYXNzaXN0cyB0byBsZWFkIHRoZSB2aXNpdGluZyBPcmFuZ2VtZW4gKDctNiwgNC0yKSB0byBhIENpdHkgU2VyaWVzIHdpbiBvdmVyIHRoZSBWaWtpbmdzICgyLTgsIDEtNSkuPC9wPgo8cD5KdW5pb3IgQWx5c3NhIE1hcnRpbiBzY29yZWQgZWlnaHQgcG9pbnRzIGFuZCBncmFiYmVkIHNpeCByZWJvdW5kcyBmb3IgdGhlIE9yYW5nZW1lbiwgYW5kIEFtYW5pIFByaW1tIHNjb3JlZCAxMSBwb2ludHMgYW5kIGdyYWJiZWQgMTIgcmVib3VuZHMgdG8gbGVhZCB0aGUgVmlraW5ncy48L3A+CjxwPk9wZW4gRG9vciA0OSwgRWxtcyA0MjwvcD4KPHA+TW9sbHkgRGFtbSwgQXVkcmV5IEhvbGNvbWIgYW5kIFRvbmkgQ2hpbmNoYXIgZWFjaCBzY29yZWQgMTIgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgUGFudGhlcnMgaW4gYSBsb3NzIHRvIHRoZSBQYXRyaW90cy48L3A+Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wtZ2lybHMtYmFza2V0YmFsbC1idWNodGVsLTQ1LWVhc3QtMzUtamF2YWFuLXJvZ2Vycy1sZWFkcy1ncmlmZmlucy1wYXN0LXRoZS1kcmFnb25zIj5IaWdoIHNjaG9vbCBnaXJscyBiYXNrZXRiYWxsIC8gQnVjaHRlbCA0NSwgRWFzdCAzNTogSmF2YWFuIFJvZ2VycyBsZWFkcyBHcmlmZmlucyBwYXN0IHRoZSBEcmFnb25zPC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wtc2NvcmVzLXN1bW1hcmllcy1hbmQtc2NoZWR1bGVzLTIxMCI+SGlnaCBzY2hvb2wgc2NvcmVzLCBzdW1tYXJpZXMgYW5kIHNjaGVkdWxlcyDigJQ8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9oaWdoLXNjaG9vbC9jaXR5LXNlcmllcy9oaWdoLXNjaG9vbC1naXJscy1iYXNrZXRiYWxsLWJ1Y2h0ZWwtNDUtZWFzdC0zNS1qYXZhYW4tcm9nZXJzLWxlYWRzLWdyaWZmaW5zLXBhc3QtdGhlLWRyYWdvbnMiPkhpZ2ggc2Nob29sIGdpcmxzIGJhc2tldGJhbGwgLyBCdWNodGVsIDQ1LCBFYXN0IDM1OiBKYXZhYW4gUm9nZXJzIGxlYWRzIEdyaWZmaW5zIHBhc3QgdGhlIERyYWdvbnM8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9oaWdoLXNjaG9vbC9zdWJ1cmJhbi1sZWFndWUvaGlnaC1zY2hvb2wtd3Jlc3RsaW5nLWJyZWNrc3ZpbGxlLWhvbGRzLW9mZi13YWRzd29ydGgtMjgtMjUtdG8tc25hcC1ncml6emxpZXMtODItbWF0Y2gtc3VidXJiYW4tbGVhZ3VlLXdpbm5pbmctc3RyZWFrIj5IaWdoIHNjaG9vbCB3cmVzdGxpbmc6IEJyZWNrc3ZpbGxlIGhvbGRzIG9mZiBXYWRzd29ydGggMjgtMjUgdG8gc25hcCBHcml6emxpZXPigJkgODItbWF0Y2ggU3VidXJiYW4gTGVhZ3VlIHdpbm5pbmcgc3RyZWFrPC9hPjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj4=