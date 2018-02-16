Ohio.com / Sports / High School / Suburban League / High school roundup: Copley keeps pace in Suburban League with 65-49 win over Aurora
Published: February 16, 2018 - 10:14 PM | Updated: February 16, 2018 - 11:21 PM
Beacon Journal/Ohio.com
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