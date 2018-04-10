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High school roundup: Copley senior Tyler Hays pitches one-hitter, strikes out 21 in 4-0 win over Revere in Suburban League baseball
Published: April 10, 2018 - 9:55 PM
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