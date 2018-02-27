High school roundup: Coventry ousts Alliance 49-40 in Division II sectional

Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPkJveXMgYmFza2V0YmFsbDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+Q292ZW50cnkgNDksIEFsbGlhbmNlIDQwPC9wPgo8cD5KYXJtb25kIEhvZ2cgYW5kIE1pY2FoIFdhbGxhY2UgZWFjaCBzY29yZWQgMTcgcG9pbnRzIHRvIGxlYWQgdGhlIGhvc3QgQ29tZXRzIG92ZXIgdGhlIEF2aWF0b3JzIGluIGEgQ2FudG9uIERpdmlzaW9uIElJIHNlY3Rpb25hbCBnYW1lLjwvcD4KPHA+VGhlIENvbWV0cywgd2hvIGxlZCAyNy0yMSBhdCBoYWxmdGltZSBhbmQgMzEtMjggYWZ0ZXIgdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIsIHVzZWQgYW4gMTgtMTIgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgdG8gcHVsbCBzdGVhZGlseSBhd2F5LjwvcD4KPHA+SmF5c29uIFdhZ25lciBzY29yZWQgMTIgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgQ29tZXRzLCBhbmQgVHlsZXIgSm9obnMgbGVkIHRoZSBBdmlhdG9ycyB3aXRoIDE0IHBvaW50cy48L3A+CjxwPkF1cm9yYSA1NywgQ1ZDQSA1MDwvcD4KPHA+SmFtZXMgUm9iaW5zb24gc2NvcmVkIDIwIHBvaW50cyBhbmQgQ2FkZSBIdWZmbWFuIGFkZGVkIDExIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIGhvc3QgR3JlZW5tZW4gaW4gYSBTdG93IERpdmlzaW9uIElJIHNlY3Rpb25hbCB3aW4gb3ZlciB0aGUgUm95YWxzLjwvcD4KPHA+Sm9zaCBUaGFja2VyIHNjb3JlZCAxNSBwb2ludHMgYW5kIEh1ZHNvbiBIYWxsIGFuZCBUZXJyZWxsIEhpY2tzIGVhY2ggYWRkZWQgMTAgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgUm95YWxzLjwvcD4KPHA+Tm9ydGh3ZXN0IDU2LCBTcHJpbmdmaWVsZCA0NTwvcD4KPHA+THVrZSBGZW5uZWxsIHNjb3JlZCAxMiBwb2ludHMgYW5kIEdyYW50IEJhdWdobWFuIGFuZCBFcmljIExhbmRydW0gZWFjaCBhZGRlZCAxMSBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBob3N0IEluZGlhbnMgaW4gYSBDYW50b24gRGl2aXNpb24gSUkgc2VjdGlvbmFsIHdpbiBvdmVyIHRoZSBTcGFydGFucy4gQW5kcmV3IFNtaXRoIGxlZCB0aGUgU3BhcnRhbnMgd2l0aCAxMiBwb2ludHMuPC9wPgo8cD5PcnJ2aWxsZSA2MSwgVHVzbGF3IDUwPC9wPgo8cD5CZW4gVW5kZXJ3b29kJiM4MjE3O3MgMTkgcG9pbnRzIGxlZCB0aGUgdmlzaXRpbmcgUmVkIFJpZGVycyB0byBhIFdvb3N0ZXIgRGl2aXNpb24gSUlJIHNlY3Rpb25hbCB3aW4gb3ZlciB0aGUgTXVzdGFuZ3MuIExvZ2FuIERvbWVyIHNjb3JlZCAxNSBwb2ludHMgYW5kIEJlbiBTdW1tZXJzIGFkZGVkIDEzIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIFJlZCBSaWRlcnMsIGFuZCBKdXN0aW4gQ2Fycm9sbCBsZWQgdGhlIE11c3RhbmdzIHdpdGggMTAgcG9pbnRzLjwvcD4KPHA+TG91ZG9udmlsbGUgMzcsIENoaXBwZXdhIDMyPC9wPgo8cD5IdW50ZXIgTWFydGluIHNjb3JlZCAxNSBwb2ludHMgdG8gbGVhZCB0aGUgaG9zdCBSZWRiaXJkcyBvdmVyIHRoZSBDaGlwcHMgaW4gYSBXb29zdGVyIERpdmlzaW9uIElJSSBzZWN0aW9uYWwuIFNwZW5jZXIgQmFpbGV5IGxlZCB0aGUgQ2hpcHBzIHdpdGggMTYgcG9pbnRzLjwvcD4K
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvaGlnaC1zY2hvb2wtYm95cy1iYXNrZXRiYWxsLW5vcnRvbi03MC1maWVsZC01Ny1iYWxhbmNlZC1zY29yaW5nLXByb3BlbHMtcGFudGhlcnMtdG8tdmljdG9yeS1pbi1kaXZpc2lvbi1paS1zZWN0aW9uYWwiPkhpZ2ggc2Nob29sIGJveXMgYmFza2V0YmFsbC9Ob3J0b24gNzAsIEZpZWxkIDU3OiBCYWxhbmNlZCBzY29yaW5nIHByb3BlbHMgUGFudGhlcnMgdG8gdmljdG9yeSBpbiBEaXZpc2lvbiBJSSBzZWN0aW9uYWw8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9oaWdoLXNjaG9vbC1zY29yZXMtc3VtbWFyaWVzLWFuZC1zY2hlZHVsZXMtZmViLTI3LTciPkhpZ2ggc2Nob29sIHNjb3Jlcywgc3VtbWFyaWVzIGFuZCBzY2hlZHVsZXMg4oCUIEZlYi4gMjc8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9oaWdoLXNjaG9vbC9oaWdoLXNjaG9vbC1ub3RlYm9vay1zcHJpbmdmaWVsZC1uYW1lcy1kYXZlLWJvc2tvLWZvb3RiYWxsLWNvYWNoIj5IaWdoIHNjaG9vbCBub3RlYm9vazogU3ByaW5nZmllbGQgbmFtZXMgRGF2ZSBCb3NrbyBmb290YmFsbCBjb2FjaDwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+