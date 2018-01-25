High school roundup: East, Twinsburg, Chippewa among winners in girls basketball

Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPkdpcmxzIGJhc2tldGJhbGw8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkVhc3QgNDQsIEVsbGV0IDM0PC9wPgo8cD5KYW5hZSBKb2huc29uIHNjb3JlZCAxNyBwb2ludHMgYW5kIGdyYWJiZWQgMTAgcmVib3VuZHMgZm9yIHRoZSBob3N0IERyYWdvbnMgKDctNiwgMy01KSBpbiBhIENpdHkgU2VyaWVzIHdpbiBvdmVyIHRoZSBPcmFuZ2VtZW4gKDgtNywgNS0zKS4gQ2Fzc2llIERhcmlvIGxlZCB0aGUgT3JhbmdlbWVuIHdpdGggbmluZSBwb2ludHMgYW5kIGZpdmUgcmVib3VuZHMuPC9wPgo8cD5Ud2luc2J1cmcgNTgsIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIDM1PC9wPgo8cD5BbGFuYSBFbGxpcyBzY29yZWQgMTUgcG9pbnRzLCBOeWEgQnVzc2V5IHNjb3JlZCAxMSBwb2ludHMgYW5kIFRyaW5pdHkgQ2FydGhlbiBhZGRlZCAxMCBwb2ludHMgZm9yIHRoZSB2aXNpdGluZyBUaWdlcnMgaW4gYSBTdWJ1cmJhbiBMZWFndWUtTmF0aW9uYWwgRGl2aXNpb24gd2luIG92ZXIgdGhlIEJsYWNrIFRpZ2VycyAoOC04LCAzLTcpLiA8L3A+CjxwPkNoZWxzZWEgSHVmZm1hbiBsZWQgdGhlIEJsYWNrIFRpZ2VycyB3aXRoIDEzIHBvaW50cy48L3A+CjxwPkNoaXBwZXdhIDg4LCBIaWxsc2RhbGUgMjA8L3A+CjxwPkJhaWxleSBDbGFyayBzY29yZWQgMjAgcG9pbnRzIGFuZCBDZWxpbmEgS29uY3ogYWRkZWQgMTkgcG9pbnRzIHRvIGtlZXAgdGhlIHZpc2l0aW5nIENoaXBwcyAoMTUtMCwgOS0wKSBwZXJmZWN0IHRoaXMgc2Vhc29uIHdpdGggYSBXYXluZSBDb3VudHkgQXRobGV0aWMgTGVhZ3VlIHdpbiBvdmVyIHRoZSBGYWxjb25zICgxLTE2LCAwLTEwKS48L3A+CjxwPkRvdmVyIDU1LCBMYWtlIDQ2PC9wPgo8cD5TYW1hbnRoYSBCbGFpciBzY29yZWQgMjEgcG9pbnRzLCBKb3JkeW4gS2lzZXIgYWRkZWQgMTkgcG9pbnRzIGFuZCB0aGUgdmlzaXRpbmcgVG9ybmFkb2VzICgxMS02KSBkZWZlYXRlZCB0aGUgQmx1ZSBTdHJlYWtzICg0LTExKS4gPC9wPgo8cD5NYWNrZW56aWUgSGFuY2UgbGVkIHRoZSBCbHVlIFN0cmVha3Mgd2l0aCAxNCBwb2ludHMuPC9wPgo8cD5LaW5nc3dheSA0MiwgRWxtcyA0MDwvcD4KPHA+VGhlcmVzYSBEYW1tIGxlZCB0aGUgaG9zdCBQYW50aGVycyB3aXRoIDE2IHBvaW50cyBpbiBhIGxvc2luZyBlZmZvcnQuPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wtc2NvcmVzLXN1bW1hcmllcy1hbmQtc2NoZWR1bGVzLTIxNyI+SGlnaCBzY2hvb2wgc2NvcmVzLCBzdW1tYXJpZXMgYW5kIHNjaGVkdWxlcyDigJQ8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9oaWdoLXNjaG9vbC9oaWdoLXNjaG9vbC1zY29yZXMtc3VtbWFyaWVzLWFuZC1zY2hlZHVsZXMtMjE3Ij5IaWdoIHNjaG9vbCBzY29yZXMsIHN1bW1hcmllcyBhbmQgc2NoZWR1bGVzIOKAlDwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vc3BvcnRzL2hpZ2gtc2Nob29sL2NpdHktc2VyaWVzL2hpZ2gtc2Nob29sLWdpcmxzLWJhc2tldGJhbGwtYnVjaHRlbC01NS1rZW5tb3JlLWdhcmZpZWxkLTM4LWltYW5pLWphY2tzb24tbGVhZHMtZ3JpZmZpbnMtcGFzdC10aGUtZ29sZGVuLXJhbXMiPkhpZ2ggc2Nob29sIGdpcmxzIGJhc2tldGJhbGwg4oCTIEJ1Y2h0ZWwgNTUsIEtlbm1vcmUtR2FyZmllbGQgMzg6IEltYW5pIEphY2tzb24gbGVhZHMgR3JpZmZpbnMgcGFzdCB0aGUgR29sZGVuIFJhbXM8L2E+PC9wPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==