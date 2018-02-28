High school roundup: Ellet, Highland, Copley, Walsh Jesuit all advance in boys basketball

Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPkJveXMgYmFza2V0YmFsbDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+RWxsZXQgNjUsIEtlbm1vcmUtR2FyZmllbGQgNDg8L3A+CjxwPkVsbGV0IGltcHJvdmVkIHRvIDE1LTggb3ZlcmFsbCwgdGFraW5nIG91dCBhIENpdHkgU2VyaWVzIGZvZSBpbiB0aGUgQmFyYmVydG9uIERpdmlzaW9uIEkgc2VjdGlvbmFsLjwvcD4KPHA+U3RlcGhlbiBaYW1wZWxsaSBsZWQgZm91ciBPcmFuZ2VtZW4gd2hvIHNjb3JlZCBpbiBkb3VibGUgZmlndXJlcyB3aXRoIDIyIHBvaW50cy4gRWxsZXQgYWR2YW5jZWQgdG8gYSBzZWN0aW9uYWwgZmluYWwgbWF0Y2h1cCB3aXRoIEdyZWVuIG9uIFNhdHVyZGF5IG5pZ2h0LjwvcD4KPHA+SGlnaGxhbmQgNTUsIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIDQzPC9wPgo8cD5TZW5pb3IgZm9yd2FyZCBSeWFuIEZyZWRlcmljayBoaXQgZm91ciAzLXBvaW50ZXJzIHRvIGZpbmlzaCB3aXRoIDEyIHBvaW50cyBpbiBIaWdobGFuZCYjODIxNztzIERpdmlzaW9uIEkgc2VjdGlvbmFsIHZpY3RvcnkuIENvbGxpbiBSaXR0bWFuIGNvbnRyaWJ1dGVkIDExIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIDE1LTggSG9ybmV0cy4gSGlnaGxhbmQgd2lsbCBuZXh0IGZhY2UgTm8uIDIgc2VlZCBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIGluIFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3Mgc2VjdGlvbmFsIGZpbmFsLjwvcD4KPHA+UGFyaXMgQmxhY2tzaGVhciBoYWQgMTAgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgQmxhY2sgVGlnZXJzICg2LTE3KS48L3A+CjxwPkNvcGxleSA2NiwgS2VudCBSb29zZXZlbHQgMzM8L3A+CjxwPkNvcGxleSAoMTctNikgZ290IDIxIHBvaW50cyBmcm9tIEJyaWFuIFJvYmVydHMgSnIuIGFuZCAxNiBmcm9tIEFudGhvbnkgRGVudGUgaW4gYSBCYXJiZXJ0b24gRGl2aXNpb24gSSBzZWN0aW9uYWwgc2VtaWZpbmFsIHdpbi48L3A+CjxwPldhbHNoIEplc3VpdCA2NiwgTm9ydGggMjk8L3A+CjxwPlRoZSBXYXJyaW9ycyBhZHZhbmNlZCB0byBmYWNlIENvcGxleSBpbiBhIE5vLiA0LU5vLiA1IG1hdGNodXAgaW4gYSBCYXJiZXJ0b24gRGl2aXNpb24gSSBzZWN0aW9uYWwgZmluYWwgU2F0dXJkYXkuIEJlbmphbWluIE1lcnJpbCBzY29yZWQgMjQgcG9pbnRzIGluIHRoZSBibG93b3V0IHZpY3RvcnkuPC9wPgo8cD5Ud2luc2J1cmcgNTcsIEJlZGZvcmQgMzg8L3A+CjxwPkRhcnJlbGwgTmV3c29tJiM4MjE3O3MgMjQgcG9pbnRzIGxlZCB0aGUgVGlnZXJzICgxOS00KSB0byBhIHdpbiBvdmVyIEJlZGZvcmQgKDAtMjMpIGluIGEgU29sb24gRGl2aXNpb24gSSBzZWN0aW9uYWwgc2VtaWZpbmFsLiA8L3A+CjxwPkdsZW5PYWsgNjYsIEJhcmJlcnRvbiA2MzwvcD4KPHA+QWZ0ZXIgQmFyYmVydG9uIHRpZWQgdGhlIGdhbWUgNjMtNjMgYXQgdGhlIGZyZWUtdGhyb3cgbGluZSwgS2luZGVsIFJpY2hhcmRzb24mIzgyMTc7cyBiYW5rZWQgaW4gYSAzLXBvaW50ZXIgd2l0aCBuaW5lLXRlbnRocyBvZiBhIHNlY29uZCBsZWZ0IHRvIGdpdmUgdGhlIEdvbGRlbiBFYWdsZXMgYSBDYW50b24gRGl2aXNpb24gSSBzZWN0aW9uYWwgc2VtaWZpbmFsIHdpbi4gQmFyYmVydG9uJiM4MjE3O3MgZGVzcGVyYXRpb24gMy1wb2ludGVyIGF0IHRoZSBidXp6ZXIgbWlzc2VkIGFzIEdsZW5PYWsgYWR2YW5jZWQgdG8gcGxheSBGZWRlcmFsIExlYWd1ZSByaXZhbCBKYWNrc29uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HaXJscyBiYXNrZXRiYWxsPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5DaGlwcGV3YSA1OSwgTm9ydGh3ZXN0ZXJuIDM5PC9wPgo8cD5UaGUgQ2hpcHBzLCByYW5rZWQgTm8uIDQgaW4gdGhlIGZpbmFsIEFQIERpdmlzaW9uIElJSSBzdGF0ZSBwb2xsLCBpbXByb3ZlZCB0byAyNC0wIHdpdGggYW4gZWFzeSB3aW4gaW4gdGhlIFdvb3N0ZXIgZGlzdHJpY3Qgc2VtaWZpbmFsLjwvcD4KPHA+Q2VsaW5hIEtvbmN6IHNjb3JlZCAyNCBwb2ludHMgYW5kIEdyYWNlIExpbmRxdWlzIGFkZGVkIDE1IGZvciBDaGlwcGV3YS4gS29uY3ogYWxzbyBoYWQgYSBnYW1lLWhpZ2ggMTAgcmVib3VuZHMuIFRoZSBDaGlwcHMgd2lsbCBmYWNlIHNlY29uZC1zZWVkZWQgT3JydmlsbGUgaW4gU2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBkaXN0cmljdCBmaW5hbCBhdCBXb29zdGVyIEhpZ2ggU2Nob29sLjwvcD4KPHA+T3JydmlsbGUgNjUsIExvdWRvbnZpbGxlIDU1PC9wPgo8cD5UaGUgUmVkIFJpZGVycyAgYWR2YW5jZWQgdG8gZmFjZSB0b3Atc2VlZGVkIENoaXBwZXdhIGluIHRoZSBXb29zdGVyIERpdmlzaW9uIElJSSBkaXN0cmljdCBmaW5hbC48L3A+CjxwPkRhbHRvbiA2NiwgTW9nYWRvcmUgNDc8L3A+CjxwPkVtbWEgQ2Fubm9uJiM4MjE3O3MgMjIgcG9pbnRzIGFuZCBNYWtlbm5hIEdlaXNlciYjODIxNztzIDE3IGhlbHBlZCB0aGUgQnVsbGRvZ3MgZGlzcGF0Y2ggTW9nYWRvcmUgaW4gYSBOb3J3YXluZSBEaXZpc2lvbiBJViBkaXN0cmljdCBzZW1pZmluYWwuIEVyaWthIEpvaG5zb24gbGVkIGFsbCBzY29yZXJzIHdpdGggMjMgcG9pbnRzIGZvciBNb2dhZG9yZS48L3A+Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wtc3BvdGxpZ2h0LW1hcmNoLTEiPkhpZ2ggU2Nob29sIFNwb3RsaWdodDogTWFyY2ggMTwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vc3BvcnRzL2hpZ2gtc2Nob29sL2NpdHktc2VyaWVzL2JveXMtYmFza2V0YmFsbC13YWRzd29ydGgtNjYtZmlyZXN0b25lLTYwLW90LWV4cGVyaWVuY2UtY2hlbWlzdHJ5LWhlbHAtZ3JpenpsaWVzLW91dGxhc3QtZmFsY29ucy1pbi1kaXZpc2lvbi1pLXNlY3Rpb25hbC1zZW1pZmluYWwiPkJveXMgYmFza2V0YmFsbCAvIFdhZHN3b3J0aCA2NiwgRmlyZXN0b25lIDYwIChPVCk6IEV4cGVyaWVuY2UsIGNoZW1pc3RyeSBoZWxwIEdyaXp6bGllcyBvdXRsYXN0IEZhbGNvbnMgaW4gRGl2aXNpb24gSSBzZWN0aW9uYWwgc2VtaWZpbmFsPC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvaGlnaC1zY2hvb2wtc2NvcmVzLXN1bW1hcmllcy1hbmQtc2NoZWR1bGVzLTI0MiI+SGlnaCBzY2hvb2wgc2NvcmVzLCBzdW1tYXJpZXMgYW5kIHNjaGVkdWxlcyDigJQ8L2E+PC9wPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==