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High school roundup: Evan Bainbridge, Mason McMurray power unbeaten Stow to 62-55 win over Canton McKinley
Published: December 30, 2017 - 9:25 PM | Updated: December 30, 2017 - 10:55 PM
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