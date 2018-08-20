Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
High school roundup: Green edges CVCA 2-1 in girls soccer
Published: August 20, 2018 - 10:32 PM | Updated: August 20, 2018 - 11:21 PM

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

High school scores, summaries and schedules — August 20th, 2018 11:12 PM
2018 High School Football: CVCA’s Tre Tucker ready for another multi-attack fall August 20th, 2018 10:37 PM
High school roundup: Green edges CVCA 2-1 in girls soccer August 20th, 2018 10:32 PM
Running back Carlos Hyde, rookie cornerback Denzel Ward return to practice for Browns August 20th, 2018 7:36 PM

THE LATEST

Things to Do, Aug. 21: Randolph Fair; food swap; farmers market August 20th, 2018 11:23 PM
Akron attorney receives statewide pro bono award; William Dowling recognized for driver’s license program August 20th, 2018 7:22 PM
Court nominee Kavanaugh pushed graphic sex questions for Clinton August 20th, 2018 5:51 PM
Browns coach Hue Jackson emphatically rules out first-team snaps being on horizon for rookie quarterback Baker Mayfield August 20th, 2018 5:32 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal