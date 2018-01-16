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High school roundup: Highland’s Collin Rittman scores 1,000th career point in 74-70 win over Woodridge
Published: January 16, 2018 - 10:12 PM | Updated: January 16, 2018 - 11:11 PM
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