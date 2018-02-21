Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
High school roundup: Jackson pulls away in fourth quarter to defeat Ellet 57-51 in boys basketball
Published: February 21, 2018 - 11:06 PM | Updated: February 21, 2018 - 11:21 PM
Full Screen Linked Image
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

High school roundup: Jackson pulls away in fourth quarter to defeat Ellet 57-51 in boys basketball February 21st, 2018 11:06 PM
High school scores, summaries and schedules — February 21st, 2018 10:46 PM
Girls basketball / Canton McKinley 68, Copley 24: Kierstan Bell leads Bulldogs to win over Indians in Division I sectional final February 21st, 2018 10:08 PM
Division II state swimming scouting box February 21st, 2018 5:16 PM

THE LATEST

Trump endorses raising minimum age to 21 for more weapons Updated February 22nd, 2018 10:35 AM
Akron teens sought on murder charges are now in custody Updated February 22nd, 2018 10:09 AM
5 Alliance teens accused of discussing school shooting Today February 22nd, 2018 9:53 AM
Streetsboro mayor advocates for levy to support armed guards in schools Today February 22nd, 2018 9:52 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal