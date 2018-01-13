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High school roundup: JoJo France leads Manchester to 90-56 rout of Temple Christian
Published: January 13, 2018 - 10:25 PM | Updated: January 13, 2018 - 11:16 PM
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