High school roundup: Kierstan Bell leads Canton McKinley to 69-57 win over Jackson in girls basketball

Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPkdpcmxzIGJhc2tldGJhbGw8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkNhbnRvbiBNY0tpbmxleSA2OSwgSmFja3NvbiA1NzwvcD4KPHA+SW4gYSBtYXRjaHVwIG9mIHR3byBvZiB0aGUgdG9wIHVwcGVyY2xhc3NtZW4gaW4gT2hpbywganVuaW9yIEtpZXJzdGVuIEJlbGwgbGVkIENhbnRvbiBNY0tpbmxleSBvdmVyIHNlbmlvciBUYXlsb3IgTWlrZXNlbGwgYW5kIGhvc3QgSmFja3NvbiBpbiBhIEZlZGVyYWwgTGVhZ3VlIGdhbWUuIFRoZSBzaXh0aC1yYW5rZWQgQnVsbGRvZ3MgKDE2LTEsIDgtMSkgYXZlbmdlZCBhIDU5LTU1IG92ZXJ0aW1lIGxvc3MgdG8gdGhlIFBvbGFyIEJlYXJzICgxNS00LCA1LTMpIG9uIERlYy4gMjAuPC9wPgo8cD5CZWxsLCB0aGUgcmVpZ25pbmcgT2hpbyBNcy4gQmFza2V0YmFsbCwgc2NvcmVkIDM4IHBvaW50cy4gTWlrZXNlbGwgbGVkIEphY2tzb24gd2l0aCAzMCBwb2ludHMuPC9wPgo8cD5Nb2dhZG9yZSA0MCwgQ3Jlc3R3b29kIDM5PC9wPgo8cD5UaGUgV2lsZGNhdHMgdXNlZCBhIDIxLXBvaW50IG91dGJ1cnN0IGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciBmb3IgYSBQb3J0YWdlIFRyYWlsIENvbmZlcmVuY2Ugd2luLiBQcmVzbGllIEhhbGxpd2lsbCBsZWQgTW9nYWRvcmUgd2l0aCAxNCBwb2ludHMgYW5kIDEwIHJlYm91bmRzLjwvcD4KPHA+Tm9ydG9uIDUxLCBDbG92ZXJsZWFmIDQ2ICgyT1QpPC9wPgo8cD5LZWxzZXkgSG9zZXkmIzgyMTc7cyAxNSBwb2ludHMsIDExIHJlYm91bmRzIGFuZCBmaXZlIHN0ZWFscyBwYWNlZCB0aGUgUGFudGhlcnMgKDktNCwgOS0xKSB0byBhIGRvdWJsZS1vdmVydGltZSBQVEMgd2luIG92ZXIgdGhlIHByZXZpb3VzbHkgdW5kZWZlYXRlZCBDb2x0cy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Qm95cyBib3dsaW5nPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5DdXlhaG9nYSBGYWxscyAyLDUwNSwgQ29wbGV5IDIsMjgwPC9wPgo8cD5KdXN0aW4gTW95ZXImIzgyMTc7cyB0d28tZ2FtZSB0b3RhbCBvZiA0MzYgbGVkIHRoZSBCbGFjayBUaWdlcnMgdG8gYSBTdWJ1cmJhbiB3aW4gYXQgUml2aWVyYSBMYW5lcy48L3A+CjxwPkFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gMiwyMDcsIEZpcmVzdG9uZSAyLDEzNzwvcD4KPHA+VGhlIEtuaWdodHMgKDgtMykgc2NvcmVkIGEgbm9ubGVhZ3VlIHdpbiBiZWhpbmQgRXZhbiBQb21hcmVuaW5nJiM4MjE3O3MgMzgxIHNlcmllcy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V3Jlc3RsaW5nPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5XYWRzd29ydGggNTYsIE5vcnRoIFJveWFsdG9uIDE4PC9wPgo8cD5Ub3AtcmFua2VkIFdhZHN3b3J0aCByZWNvcmRlZCBzaXggcGlucyBpbiB3aW5uaW5nIGl0cyBvbmx5IG1hdGNoIGluIHRoZSBPSFNBQSBEaXZpc2lvbiBJLCBSZWdpb24gMiB0ZWFtIGR1YWxzLiBKb3JkYW4gRWFybmVzdCByZWNvcmRlZCBhIHBpbiBhdCAyODUgcG91bmRzIGluIDI0IHNlY29uZHMuIFRoZSBHcml6emxpZXMgZmFjZSBCcnVuc3dpY2ssIGEgNDctMjMgd2lubmVyIG92ZXIgTWVkaW5hLCBpbiB0aGUgcmVnaW9uYWwgc2VtaWZpbmFscyBvbiBKYW4uIDMxLjwvcD4KPHA+Q1ZDQSA0NCwgTm9ydG9uIDI3PC9wPgo8cD5QaW5zIGJ5IEpvcmRhbiBEZWNhdHVyICgxMzIgcG91bmRzKSwgSnVzdGluIFdlc3QgKDE2MCkgYW5kIEJyZXNsaW4gV2Fsa2VyICgyMjApIGxlZCB0aGUgUm95YWxzIHRvIGEgcmVnaW9uYWwgcXVhcnRlcmZpbmFsIHRpdGxlIGluIERpdmlzaW9uIElJLCBSZWdpb24gMiBvZiB0aGUgdGVhbSBkdWFscyBhdCBUYWxsbWFkZ2UgSGlnaCBTY2hvb2wuPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wtc3BvdGxpZ2h0LWphbi0yNS0yIj5IaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQ6IEphbi4gMjU8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3dyaXRlcnMvbWljaGFlbC1iZWF2ZW4vaGlnaC1zY2hvb2wtYm95cy1iYXNrZXRiYWxsLWJ1Y2h0ZWwtNzktZmlyZXN0b25lLTY3LWdyaWZmaW5zLXRvcC1mYWxjb25zLXdpdGgtYmFsYW5jZWQtc2NvcmluZy1mZWlzdHktZGVmZW5zZSI+SGlnaCBzY2hvb2wgYm95cyBiYXNrZXRiYWxsIC8gQnVjaHRlbCA3OSwgRmlyZXN0b25lIDY3OiBHcmlmZmlucyB0b3AgRmFsY29ucyB3aXRoIGJhbGFuY2VkIHNjb3JpbmcsIGZlaXN0eSBkZWZlbnNlPC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvaGlnaC1zY2hvb2wtc2NvcmVzLXN1bW1hcmllcy1hbmQtc2NoZWR1bGVzLTIxNiI+SGlnaCBzY2hvb2wgc2NvcmVzLCBzdW1tYXJpZXMgYW5kIHNjaGVkdWxlcyDigJQ8L2E+PC9wPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==