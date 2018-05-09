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High school roundup: Tallmadge blasts Canton South 11-0 for Division II sectional title
Published: May 9, 2018 - 10:31 PM | Updated: May 9, 2018 - 11:12 PM
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