High school roundup: Twinsburg, CVCA, Lake victorious in baseball

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPkJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5Ud2luc2J1cmcgNSwgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgMDwvcD4KPHA+Q2F0Y2hlciBKb2UgUHJvY29wIHdlbnQgMi1mb3ItMyBhdCB0aGUgcGxhdGUgYW5kIGhpcyBiYXR0ZXJ5IG1hdGUsIFNlYW4gV2lsbGlhbXMsIGVhcm5lZCB0aGUgc2Vhc29uLW9wZW5pbmcgdmljdG9yeSBmb3IgaG9zdCBUd2luc2J1cmcuPC9wPgo8cD5Ud2luc2J1cmcgKDEtMCwgMS0wKSBzY29yZWQgZm91ciBydW5zIGluIHRoZSBib3R0b20gb2YgdGhlIHNpeHRoIHRvIGVuc3VyZSBpdHMgU3VidXJiYW4gTGVhZ3VlIHdpbi48L3A+CjxwPkNWQ0EgNSwgVHJpd2F5IDI8L3A+CjxwPlRoZSBSb3lhbHMgKDItMywgMS0wKSB1c2VkIGEgdGhyZWUtcnVuIHNldmVudGggaW5uaW5nIHRvIHBvc3QgYSBQcmluY2lwYWxzIEF0aGxldGljIENvbmZlcmVuY2Ugd2luIGF0IFRyaXdheS4gRHJldyBXaWxzb24gcGl0Y2hlZCBhIGNvbXBsZXRlIGdhbWUsIHN0cmlraW5nIG91dCAxMSwgZm9yIHRoZSB3aW4uIEhlIGFkZGVkIGEgc2luZ2xlIGFuZCBhIGRvdWJsZS48L3A+CjxwPkxha2UgNSwgUGFybWEgTm9ybWFuZHkgMjwvcD4KPHA+TGFrZSYjODIxNztzIEdhcnJldHQgT2JvdXJuIGhpdCB0aHJlZSBzaW5nbGVzIGFuZCBkcm92ZSBpbiBhIHJ1biBpbiB0aGUgQmx1ZSBTdHJlYWtzJiM4MjE3OyBub25sZWFndWUgaG9tZSB3aW4uIE5pa28gRGF2aXMgcGl0Y2hlZCAzJiM4NTMyOyBpbm5pbmdzIG9mIG5vLXJ1biwgb25lLWhpdCByZWxpZWYgZm9yIHRoZSB3aW4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNvZnRiYWxsPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5TcHJpbmdmaWVsZCA0LCBXb29kcmlkZ2UgMzwvcD4KPHA+SGFubmFoIEJsb3NzZXImIzgyMTc7cyB0d28tcnVuIHNpbmdsZSBpbiB0aGUgc2l4dGggcHV0IFNwcmluZ2ZpZWxkIGJhY2sgaW4gZnJvbnQgaW4gYSBQb3J0YWdlIFRyYWlsIENvbmZlcmVuY2UgTWV0cm8gd2luLjwvcD4KPHA+VGF5bG9yIEtlcm4gaGl0IGEgc2luZ2xlLCBkb3VibGUgYW5kIHNjb3JlZCB0d2ljZSwgYW5kIEVyaWNrYSBKb2huc29uIHN3aXBlZCBmb3VyIGJhc2VzIHRvIGxlYWQgdGhlIFNwYXJ0YW5zLiA8L3A+CjxwPk1hZGlzb24gTWlsbGVyIHN0cnVjayBvdXQgbmluZSBlbiByb3V0ZSB0byB0aGUgdmljdG9yeS48L3A+Cg==