High school softball / Stow, Tallmadge, South Range come together to ‘Play 4 Doug’

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Published: April 21, 2018 - 8:50 PM | Updated: April 21, 2018 - 9:02 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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