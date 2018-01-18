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High school wrestling: Brecksville holds off Wadsworth 28-25 to snap Grizzlies’ 82-match Suburban League winning streak
Published: January 18, 2018 - 10:17 PM | Updated: January 18, 2018 - 11:09 PM
By Brad Bournival
ABJ/Ohio.com correspondent
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