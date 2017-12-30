Ohio.com / Sports / High School / Suburban League / High school wrestling: CVCA’s Jordan, Jacob Decatur earn titles at Brecksville Holiday Tournament
Published: December 30, 2017 - 9:16 PM | Updated: December 30, 2017 - 11:17 PM
By Brad Bournival
ABJ/Ohio.com correspondent
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