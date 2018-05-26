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Indianapolis 500: Part-timers Danica Patrick, Helio Castroneves garner full attention
Published: May 26, 2018 - 4:03 PM

By Jenna Fryer

Associated Press

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