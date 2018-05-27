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Indianapolis 500: Will Power wins Indy 500, No. 17 for car owner Roger Penske
Published: May 27, 2018 - 5:01 PM

By Jenna Fryer

Associated Press

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