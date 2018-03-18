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Indians 11, Cubs 4; Indians 16, Mariners 3: Eric Haase, Yan Games blast grand slams
Published: March 18, 2018 - 9:15 PM
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