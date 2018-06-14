Indians 5, White Sox 2: Francisco Lindor, Jose Ramirez hit home runs, lead Mike Clevinger, Indians over Chisox

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Published: June 14, 2018 - 5:30 PM | Updated: June 14, 2018 - 6:45 PM
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By Andrew Seligman

Associated Press

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