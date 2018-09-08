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Indians 9, Blue Jays 8: Roberto Perez homers and has 4 RBI as Indians out-slug Blue Jays
Published: September 8, 2018 - 8:12 PM
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By Ian Harrison

Associated Press

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