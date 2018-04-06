Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Indians: Matchups for upcoming games
Published: April 6, 2018 - 11:39 PM | Updated: April 7, 2018 - 12:00 AM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Indians: Matchups for upcoming games April 6th, 2018 11:39 PM
MLB roundup: Hot-hitting Braves roll over Rockies April 6th, 2018 11:39 PM
NBA: Raptors clinch first place in Eastern Conference April 6th, 2018 11:00 PM
The Masters leaderboard April 6th, 2018 10:39 PM

THE LATEST

Things to Do, April 7: Rock Hall Celebration Day; steel drums; Ann Wilson; Artwalk April 6th, 2018 10:58 PM
76ers 132, Cavaliers 130: LeBron James, Cavs fail to pull off miraculous rally in crucial battle for playoff seeding April 6th, 2018 9:57 PM
Indians 3, Royals 2: Michael Brantley delivers key two-run single in 2018 season debut April 6th, 2018 7:04 PM
Cavaliers notebook: Numbers don’t lie — Jose Calderon earns spot in Cavs’ playoff rotation April 6th, 2018 6:45 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal