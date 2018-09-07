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Blue Jays 3, Indians 2 (11): Kevin Pillar lifts Jays after Indians’ Jose Ramirez leaves bases loaded
Published: September 7, 2018 - 11:24 PM | Updated: September 7, 2018 - 11:34 PM
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By Ian Harrison

Associated Press

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