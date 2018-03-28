2018 Indians preview: Understanding Yonder Alonso, who came to Cleveland for a chance to win now

Published: March 28, 2018 - 11:23 AM | Updated: March 28, 2018 - 11:34 AM
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By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
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