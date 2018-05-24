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Astros 8, Indians 2: 10 Walk-Off Thoughts on Mike Clevinger battling a tough sequence, the next step in his development and the bullpen turning another leak into a flash flood
Published: May 24, 2018 - 10:36 PM | Updated: May 24, 2018 - 10:39 PM

By Ryan Lewis

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