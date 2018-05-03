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Blue Jays 13, Indians 11: Bullpen battered again; Jays outlast Indians in 11-inning slugfest
Published: May 3, 2018 - 8:07 PM
By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
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