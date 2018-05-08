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Brewers 3, Indians 2: Pitcher Brent Suter homers off Corey Kluber in Brewers’ victory
Published: May 8, 2018 - 11:06 PM | Updated: May 8, 2018 - 11:30 PM
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By Genaro C. Armas
Associated Press
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