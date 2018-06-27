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Cardinals 11, Indians 2: Corey Kluber clobbered as Carpenter homers twice, Cardinals win big
Published: June 27, 2018 - 8:15 AM
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By Jason L. Young

Associated Press

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